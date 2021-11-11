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Тренер Чена отреагировал на снятие Трусовой с Гран-при Японии

Фигуристка приняла решение восстановиться после повреждения.
11 ноября 2021 10:30

Рафаэль Арутюнян, тренер трехкратного чемпиона мира Нэйтана Чена, отреагировал на снятие российской фигуристки Александры Трусовой с Гран-при Японии.

«Травмированные стопы Трусовой, из-за которых она пропустит Гран-при Японии, еще раз подтверждают, что мои жалкие попытки обратить внимание на необходимость бережного отношения к юным спортсменкам ни к чему не привели», - приводит слова Арутюняна РИА Новости.

Напомним, Трусова стала победительницей американского этапа Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. Еще до участия в соревнованиях фигуристка получила перелом стопы, который не помешал ей занять первое место. Кроме того, по регламенту ISU, в финалбный этап могут отобраться только те фигуристы, которые участвовали минимум в двух этапах.

источник: «РИА Новости»
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