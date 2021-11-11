Арутюнян предложил провести турнир между российскими фигуристками и американскими спортсменами

Тренер Рафаэл Арутюнян предложил организовать прыжковый турнир между российскими фигуристками и представителями США в мужском одиночном катании.

«Соревнование на выбывание с участием мужчин из Северной Америки и российских девушек поднимет рейтинги телетрансляций до невиданных высот. Почему бы Первому каналу это не организовать? Мой подопечный Нейтан Чен точно не будет комплексовать перед Александрой Трусовой», - приводит слова Арутюняна РИА Новости.

Напомним, что ранее российская фигуристка Александра Трусова говорила, что была бы не прочь посоревноваться в прыжках вместе с американцем Нейтаном Ченом и японцем Семой Уно.