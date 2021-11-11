Татьяна Тарасова: У Трусовой тяжелая травма, которая потребует много времени на восстановление

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что у Трусовой тяжелая травма, на лечение которой потребуется много времени на восстановление.

«Жаль, что у Трусовой такая тяжелая травма, которая требует много времени на восстановление. Ничего хорошего в этом нет», — сказала Тарасова в разговоре с РИА.

Напомним, Трусова стала победительницей американского этапа Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. Еще до участия в соревнованиях фигуристка получила перелом стопы, который не помешал ей занять первое место. Кроме того, по регламенту ISU, в финальный этап могут отобраться только те фигуристы, которые участвовали минимум в двух этапах.