Авербух оценил идею проведения турнира между российскими фигуристками и представителями США

Продюсер и хореограф Илья Авербух высказался на тему возможной организации прыжкового турнира между российскими фигуристками и представителями США в мужском одиночном катании.

Напомним, инициатором данного предложения является Рафаэль Арутюнян, тренер трехкратного чемпиона мира американца Нэйтана Чена. Специалист считает, что подобные соревнования поднимут рейтинги телетрансляций «до невиданных высот».

– Предложить противостояние русских девочек и американских мальчиков – очень провокационно и глупо. Это даже идеей не назовешь, потому что прыжковый турнир в прошлом году блестяще воплотил Первый канал. Поэтому слова Арутюняна я не воспринимаю как идею. Но, на мой взгляд, такой турнир с участием американских спортсменов и наших спортсменок – глупое занятие, – цитирует Авербуха Sport24.

Добавим, что ранее россиянка Александра Трусова выразила заинтересованность в проведении соревнований по прыжкам против таких спортсменов, как Чен, а также японец Сема Уно.