«Было бы очень зрелищно и эффектно». Тарасова – о турнире между россиянками и фигуристами из США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила идею Рафаэля Арутюняна, являющегося наставником трехкратного чемпиона мира Нэйтана Чена из США, провести прыжковый турнир с участием российских фигуристок и представителями США в мужском одиночном катании.

– А почему нет? Интересно ведь зрителям. Прыжковые соревнования многим понравились, а наши девчонки прыгают великолепно. Они и победить могут. Это было бы очень зрелищно и эффектно, – приводит слова Тарасовой Sport24.

Добавим, что ранее российская фигуристка Александра Трусова выразила заинтересованность в проведении соревнований по прыжкам против таких спортсменов, как Чен, а также Сема Уно из Японии.