Коляда и Туктамышева не примут участие на турнире в Австрии

Российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда не смогут принять участие на турнире серии ISU Challenger Cup of Austria. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России.

Отмечается, что оба спортсмена пропустят ближайшие соревнования по медицинским показаниям.

Напомним, состязания пройдут с 11 по 14 ноября в австрийском Граце. Ранее Коляда занял второе место на турнире Finlandia Trophy – 26-летний россиянин набрал по итогам короткой и произвольной программ 256,98 балла.

Что касается Туктамышевой, то 24-летняя спортсменка показала второй результат на соревнованиях в Финляндии, набрав 233,30 балла. Елизавета уступила лишь своей соотечественнице Камиле Валиевой (249,24).