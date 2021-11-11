Горшков оценил идею соревнования российских фигуристок против представителей мужского пола из США

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поддержал идею тренера Рафаэля Арутюняна провести соревнование между фигуристками сборной России и мужчинами-одиночниками из США.

«Это по аналогии с Кубком Первого канала, который мы проводили в феврале этого года. Там наши девчонки соревновались с нашими же мальчишками. А теперь он предлагает, чтобы наши девочки и американские мальчики состязались? Идея интересная, она может быть рассмотрена, но для нас сейчас главная цель и то, на чем все сосредоточено, - предстоящие Олимпийские игры», - приводит слова Горшкова «Газета.Ru».

Добавим, что Кубок Первого Канала по фигурному катанию прошел в феврале, сначала в рамках него состоялся прыжковый турнир, где женская часть представителей сборной России обыграла мужскую.

Затем в основном турнире фигуристы различных видов поделились на две команды, которыми руководили Алина Загитова и Евгения Медведева.

По итогом соревнования победу одержала команда Загитовой.