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Боброва видит перспективу у Степановой и Букина в олимпийском сезоне

Российская пара стала третьей на итальянском этапе Гран-при по фигурному катанию.
11 ноября 2021 20:48
автор: Максим Скороходов

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва осталась довольна первыми прокатами российского танцевального дуэта Александра Степанова и Иван Букин.

«Мне они очень понравились. Да, пока выглядят немного сыровато, но в них видна хорошая перспектива. Объяснимо, что на первом старте после травм и болезней ребята не показали максимум возможного. И начинать сезон, тем более олимпийский, сразу с этапа Гран-при с сильными соперниками — и французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, и американцами Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью — дополнительное моральное давление. Ребята очень хорошо справились с ним. Надеюсь, по ходу сезона они будут только прибавлять», - приводит слова Бобровой RT.

Напомним, что Степанова и Букин набрали по сумме двух прокатов на Гран-при Италии 202,18 балла, практически на 18 баллов меньше чем победители этапа Пападакис и Сизерон.

Добавим, что Степанова и Букин трехкратные призеры чемпионатов Европы, а на прошлом мировом первенстве российская пара заняла пятое место.

источник: «RT на русском»
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