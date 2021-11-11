Боброва видит перспективу у Степановой и Букина в олимпийском сезоне

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва осталась довольна первыми прокатами российского танцевального дуэта Александра Степанова и Иван Букин.

«Мне они очень понравились. Да, пока выглядят немного сыровато, но в них видна хорошая перспектива. Объяснимо, что на первом старте после травм и болезней ребята не показали максимум возможного. И начинать сезон, тем более олимпийский, сразу с этапа Гран-при с сильными соперниками — и французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, и американцами Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью — дополнительное моральное давление. Ребята очень хорошо справились с ним. Надеюсь, по ходу сезона они будут только прибавлять», - приводит слова Бобровой RT.

Напомним, что Степанова и Букин набрали по сумме двух прокатов на Гран-при Италии 202,18 балла, практически на 18 баллов меньше чем победители этапа Пападакис и Сизерон.

Добавим, что Степанова и Букин трехкратные призеры чемпионатов Европы, а на прошлом мировом первенстве российская пара заняла пятое место.