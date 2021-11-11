«Магия на льду». Боброва - о новой произвольной программе Степановой и Букина

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва оценила произвольную программу российского танцевального дуэта Александра Степанова и Иван Букин, с которой они выступают в олимпийском сезоне.

«Мы просто не привыкли видеть ребят такими. Для нас история Ромео и Джульетты — трагичная: молодые люди любят друг друга, не могут быть вместе, и в конце все умирают. А здесь магия на льду: с современными движениями, с интересной подборкой музыки — не классической для «Ромео и Джульетты»… Это то выступление, в котором каждый раз находишь что-то новое и интересное. В программу они попали, и я могу пожелать им только здоровья и удачи», - приводит слова Бобровой RT.

Добавим, что на Гран-при Италии Степанова и Букин получили 120,71 балла, больше судьи поставили только американцем Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (123, 11) и французам Габриэле Пападакису и Гийому Сизерону (132,61).