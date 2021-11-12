Боброва считает, что за золото Олимпиады в танцах на льду поборются французская и российская пары

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва назвала танцевальную пару, которая может отобрать олимпийское золото у Габриэлы Пападакиса и Гийома Сизерона.

«Мне сложно представить, что должно произойти, чтобы французы в текущем сезоне оказались не на первой ступеньке пьедестала. При этом я очень сильно надеюсь и искренне верю в Вику Синицину и Никиту Кацалапова. Это единственная пара, которая способна бороться с французами. И я жду этапа Гран-при в Японии, чтобы посмотреть их произвольный танец. Интересно, был ли он исправлен после контрольных прокатов, поскольку тогда, показалось, у Александра Жулина возникли сомнения относительно этой программы. Поэтому нужно посмотреть, в каком виде они ее представят на Гран-при и, что очень важно, как на них отреагируют судьи», - приводит слова Бобровой RT.

Напомним, что на Играх в Пхенчхане Пападакис и Сизерон стали вторыми, проиграв канадцам Тессе Вертью и Скотт Моиру.

Французы четыре раза выигрывали мировое первенство, пропустив прошлый сезон, в котором на главном соревновании чемпионате мира в Стокгольме выиграли россияне Синицина и Кацалапов.

Добавим, что Пападакис и Сизерон на этапе Гран-при в Италии одержали победу, Синицина и Кацалапов стартуют в мировой серии на Кубке Ростелекома, который пройдет в Сочи.