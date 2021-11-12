ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мишина и Галлямов стали победителями короткой программы на Гран-при Японии, Тарасова и Морозов – 2-е

Соревнования проходят в Токио.
12 ноября 2021 08:55
автор: Владислав Корегин

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место по итогам короткой программы на четвертом этапе серии Гран-при в Японии.

Отметим, что спортсмены получили за свой прокат 78,40 баллов. Тем самым, они установили свой личный рекорд. На второй строчке расположилась еще пара из России, а именно Евгения Тарасова и Владимир Морозов (75,78). Тройку лучших замкнули японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (73,98).

Добавим, что пары представят свои произвольные программы в ночь на 13 ноября.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Спартак" готов продать Джордана ЛарссонаBMW 5-Series (E28) легендарная акула из далеких 80-х"Сент-Луис" победил "Виннипег", у Бучневича гол и передачаКарпин отреагировал на уход болельщиков сборной в матче с КипромМальта — Хорватия. Подарки для сборной России закончилисьРоссийская гимнастка без стеснения показала свою грудь
Холлоуэй побьет Родригеса и заработает трилогию. Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 42
13 ноября в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, главным событием которого станет претендентский бой в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других важных поединках вечера.
Фейк-ньюс со скоростью 10 твитов в секунду! Как босс «Реала» Перес атаковал УЕФА проектом Суперлиги
Тема провалившейся футбольной Суперлиги по-прежнему время от времени всплывает на повестке дня. Теперь стали известны подробности войны революционеров с президентом УЕФА Александром Чеферином, которая развернулась сразу после объявления о запуске проекта весной нынешнего года.
Хорватия — Россия — 7:6! Так вот какая сила ждет нас 14 ноября в Сплите — выстоять бы
Судьба прямой путевки на ЧМ-2022 решится в Сплите, где Хорватия 14 ноября примет Россию. Наших устроит ничья, но на Мальте хорваты продемонстрировали свою мощь во всей красе.
Рекорд Мичкова радости не принес… Как экспериментальная сборная России начала Евротур с поражения от финнов
В стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура – Кубка Карьяла в Хельсинки – россияне потерпели поражение от хозяев площадки, трижды пропустив в меньшинстве (0:3).
А сразу так нельзя? Как Россия после ужасного первого тайма учинила разгром Кипру
Команда Валерия Карпина выиграла свой предпоследний матч отбора ЧМ-2022 в группе H – у Кипра 6:0 – и отправится в Сплит на решающий поединок в ранге лидера.
«Кандидатура Ваноли — позор, давайте еще агронома позовем». Червиченко — о намерении «Спартака» расстаться с Виторией
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» информацию о том, что красно-белые якобы начали переговоры о расторжении контракта с Руем Виторией.
Трое на одну или Усачева против всех. Как угадать победительницу Гран-при?
В пятницу, 12 ноября, в Токио стартует четвертый этап серии Гран-при, где в женском одиночном катании Россию будет представлять только 15-летняя Дарья Усачева.
Сайты рухнули из-за аварии в метро, трафик БК показал рост, «Тенниси» снизил уставный капитал. Букмекерский обзор
Главные события букмекерского рынка.
Мастер Цой. Как тренировал кунг-фу и дрался в реальной жизни главный рок-музыкант страны
Виктор Цой подражал Брюсу Ли, мог крутить нунчаки, а однажды – как вспоминают очевидцы – «зарядил ногой в табло» Юрию Шевчуку... «Плеймейкер» вспоминает, как кунг-фу стало страстью Виктора Цоя – едва ли не главной после музыки.
Россия — Кипр: прямая трансляция отборочного матча ЧМ 11.11.2021
11 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными России и Кипра.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика