Мишина и Галлямов стали победителями короткой программы на Гран-при Японии, Тарасова и Морозов – 2-е

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место по итогам короткой программы на четвертом этапе серии Гран-при в Японии.

Отметим, что спортсмены получили за свой прокат 78,40 баллов. Тем самым, они установили свой личный рекорд. На второй строчке расположилась еще пара из России, а именно Евгения Тарасова и Владимир Морозов (75,78). Тройку лучших замкнули японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (73,98).

Добавим, что пары представят свои произвольные программы в ночь на 13 ноября.