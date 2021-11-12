Синицына и Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при Японии

Российский дуэт Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец в рамках Гран-при Японии.
Фигуристы набрали 86,33 балла. На втором месте расположились американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс с результатом 86,02 балла. Третьими стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (76,43).
Еще одни российские участники соревнований - Софья Шевченко и Игорь Еременко, набрав 65,17 балла, идут на девятой позиции.
Ранее прошли короткие программы у спортивных пар, по итогам которых первое место занимают Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Следом расположились Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Также сегодня состоятся соревнования одиночников: в 10.10 по московскому времени на лед выйдут девушки, а в 13.00 - мужчины.
источник: «Советский спорт»