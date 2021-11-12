Мишин отказался комментировать снятие Туктамышевой с турнира в Австрии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин не стал раскрывать причин снятия своих фигуристов с турнира «Челленджер» в Австрии.

«Если я молчу, значит, так нужно», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что спортсмены пропустят турнир по медицинским показаниям.

Туктамышева является серебряным призером этапа Гран-при в Ванкувере. Коляда также занимал второе место в Турине.

Напомним, соревнования пройдут с 12 по 14 ноября в австрийском Граце.