Трусова вернется к тренировкам после травмы на следующей неделе

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал о том, когда фигуристка Александра Трусова сможет приступить к тренировкам.

Напомним, что 17-летняя спортсменка не смогла принять участие на Гран-при Японии из-за перелома стопы. При этом россиянка стала победительницей Гран-при США, выступая с травмой.

– Саша на следующей неделе возобновит тренировки. Тогда мы будем понимать, как постепенно восстанавливаться и готовиться к чемпионату России, – сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

Добавим, что первенство России состоится с 21 по 26 декабря.