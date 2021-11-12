Усачева снялась с Гран-при Японии, получив травму на разминке

Российская фигуристка Дарья Усачева снялась с участия в Гран-при Японии после падения на разминке.

Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев, россиянка упала во время шестиминутной разминки при попытке выполнить тройной флип, после чего врач российской команды на руках унес ее со льда.

«Видно, что она шла на тройной флип, сделала «бабочку», видно, что во время отрыва, в воздухе почувствовала болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья. От травм не застрахован никто. Тяжело подобрать слова. Серьезных проблем со здоровьем у нее не было, были небольшие мышечные повреждения, как у всех спортсменов», - приводит слова тренера Усачевой Даниила Глейхенгауза «Первый канал».

Отметим, что Дарья была единственной представительницей России на соревнованиях в женском одиночном катании.