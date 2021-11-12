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Японка Сакамото выиграла короткую программу у женщин в рамках домашнего Гран-при

Второе место также досталось представительнице страны восходящего солнца
12 ноября 2021 11:40
автор: Александр Шульгин

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу в женском одиночном катании в рамках Гран-при Японии.

Спортсменка набрала 76,56 балла, опередив свою соотечественницу Ману Кавабе (73,88) и кореянку Ен Ю (68,08).

Напомним, единственная заявленная на турнир представительница России Дарья Усачева была вынуждена сняться с соревнований после падения на разминке. Тренер россиянки Даниил Глейхенгауз заявил, что причиной отказа фигуристки от выступлений стали болевые ощущения во время прыжка. Серьезных проблем со здоровьем Усачева, по словам наставника, не испытывает.

источник: «Советский спорт»
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