Тарасова – о снятии Усачевой с Гран-при Японии: Хочется, чтобы ее травма хотя бы не была серьезной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала появившуюся новость о том, что российская фигуристка Дарья Усачева снялась с Гран-при Японии из-за повреждения, полученного перед началом соревнований.

Ранее стало известно, что 15-летняя спортсменка упала во время шестиминутной разминки при попытке выполнить тройной флип, после чего врач российской команды на руках унес ее со льда.

– Очень жаль, что Усачева получила травму и ей пришлось сняться с соревнований. Очень хочется, чтобы травма хотя бы не была серьезной. Но что ж теперь сделать? У нас такой спорт. К сожалению, живем с травмами. Очень обидно за Дарью, – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Добавим, что Усачева была единственной представительницей России на соревнованиях в женском одиночном катании. Победу в короткой программе одержала японка Каори Сакамото.