ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Авербух заявил, что Усачева приехала в Японию уже будучи травмированной

Россиянка снялась с этапа Гран-при после падения на разминке
12 ноября 2021 12:12
автор: Александр Шульгин

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал снятие российской фигуристки Дарьи Усачевой с этапа Гран-при в Японии из-за травмы.

«Не могу сказать, что шокирован, но действительно очень обидно. Усачева боролась с травмой, стремилась выступить. Было понятно, что она едет на турнир в Японию уже травмированной.

Не думаю, что это большая катастрофа. Сейчас Даше важно как можно быстрее восстановиться, чтобы выступать в этом сезоне. Для Даши главное не этот цикл, а когда начнеётся следующий - олимпийский. Травмы преследуют всех спортсменов, поэтому пожелаем ей здоровья, побыстрее восстановиться и вернуться на лед», - приводит слова Авербуха «Чемпионат».

Напомним, спортсменка упала на разминке после исполнения тройного флипа, после чего врач сборной России унес ее со льда на руках. Позже наставник Усачевой Даниил Глейхенгауз рассказал, что у фигуристки возникли болевые ощущения во время прыжка.

Отметим, что Усачева была единственной представительницей на соревнованиях.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Нейтан Чен может поучаствовать в Кубке Первого каналаЧешский предприниматель купил 27% акций "Вест Хэма""Краснодар" может уволить Виктора ГончаренкоПоявилось видео, как Нурмагомедов наехал на полицейскогоКарпин отреагировал на уход болельщиков сборной в матче с КипромСестры Аверины – на отдыхе в Дубае с родителями: фото
Лучшие бомбардиры из России в европейских чемпионатах: Карпин — хорош, а Попович — легенда
Пока Россия готовится к решающему матчу отбора ЧМ-2022 против Хорватии, мы решили вспомнить лучших российских бомбардиров в европейских лигах. Тем более что нынешний главный тренер нашей национальной команды Валерий Карпин здесь в первых рядах.
«Яир покажет красоту, но не выстоит под напором плохого мальчика». Валуев — о супербое Холлоуэй — Родригес
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от главного боя в рамках UFC Vegas 42, в котором 13 ноября 2021 года в Лас-Вегасе встретятся полулегковесы Макс Холлоуэй из США и Яир Родригес из Мексики.
Интересы игроков — превыше всего! Букмекерский бизнес России стал еще более ответственным
В рамках реализации стратегии Первой саморегулируемой организации (СРО) по предотвращению потенциальных проблем в беттинге букмекерская компания Parimatch Россия запустила платформу, посвященную принципам ответственной игры.
«Тиму придется непросто, но он снова порадует своего отца». Прогноз Валуева на бой Цзю — Инуэ
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от боя за звание чемпиона в первом среднем весе по версии WBO, в котором 17 ноября 2021 года в Сиднее встретятся австралиец Тим Цзю и японец Такеси Инуэ.
Ферстаппен и Хэмилтон опять столкнутся? Расклады и ставки на Гран-при Бразилии
12 - 14 ноября в Сан-Паулу пройдет 19-й этап «Формулы-1», по итогам которого Макс Ферстаппен может вплотную приблизиться к первому в карьере чемпионскому титулу. «Плеймейкер» представляет гоночный уик-энд на легендарном автодроме «Интерлагос».
Холлоуэй побьет Родригеса и заработает трилогию. Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 42
13 ноября в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, главным событием которого станет претендентский бой в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других важных поединках вечера.
Фейк-ньюс со скоростью 10 твитов в секунду! Как босс «Реала» Перес атаковал УЕФА проектом Суперлиги
Тема провалившейся футбольной Суперлиги по-прежнему время от времени всплывает на повестке дня. Теперь стали известны подробности войны революционеров с президентом УЕФА Александром Чеферином, которая развернулась сразу после объявления о запуске проекта весной нынешнего года.
Хорватия — Россия — 7:6! Так вот какая сила ждет нас 14 ноября в Сплите — выстоять бы
Судьба прямой путевки на ЧМ-2022 решится в Сплите, где Хорватия 14 ноября примет Россию. Наших устроит ничья, но на Мальте хорваты продемонстрировали свою мощь во всей красе.
Рекорд Мичкова радости не принес… Как экспериментальная сборная России начала Евротур с поражения от финнов
В стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура – Кубка Карьяла в Хельсинки – россияне потерпели поражение от хозяев площадки, трижды пропустив в меньшинстве (0:3).
А сразу так нельзя? Как Россия после ужасного первого тайма учинила разгром Кипру
Команда Валерия Карпина выиграла свой предпоследний матч отбора ЧМ-2022 в группе H – у Кипра 6:0 – и отправится в Сплит на решающий поединок в ранге лидера.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика