Авербух заявил, что Усачева приехала в Японию уже будучи травмированной

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал снятие российской фигуристки Дарьи Усачевой с этапа Гран-при в Японии из-за травмы.

«Не могу сказать, что шокирован, но действительно очень обидно. Усачева боролась с травмой, стремилась выступить. Было понятно, что она едет на турнир в Японию уже травмированной.

Не думаю, что это большая катастрофа. Сейчас Даше важно как можно быстрее восстановиться, чтобы выступать в этом сезоне. Для Даши главное не этот цикл, а когда начнеётся следующий - олимпийский. Травмы преследуют всех спортсменов, поэтому пожелаем ей здоровья, побыстрее восстановиться и вернуться на лед», - приводит слова Авербуха «Чемпионат».

Напомним, спортсменка упала на разминке после исполнения тройного флипа, после чего врач сборной России унес ее со льда на руках. Позже наставник Усачевой Даниил Глейхенгауз рассказал, что у фигуристки возникли болевые ощущения во время прыжка.

Отметим, что Усачева была единственной представительницей на соревнованиях.