Уно занял первое место по итогам короткой программы на Гран-При Японии, Игнатов – четвертый

«Тиму придется непросто, но он снова порадует своего отца». Прогноз Валуева на бой Цзю — Инуэ

Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от боя за звание чемпиона в первом среднем весе по версии WBO, в котором 17 ноября 2021 года в Сиднее встретятся австралиец Тим Цзю и японец Такеси Инуэ.