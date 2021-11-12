Уно занял первое место по итогам короткой программы на Гран-При Японии, Игнатов – четвертый

Японский фигурист Сема Уно лидирует после короткой программы в рамках домашнего Гран-при, который проходит в Токио.
Отметим, что 23-летний спортсмен по итогам своего проката получил 102,58 балла. Вторым стал представитель США Винсент Чжоу (99,51), а тройку лучших замкнул Чха Чжун Хван из Южной Кореи (95,92).
Российский фигурист Макар Игнатов показал четвертый результат, набрав 90,54 балла. Его соотечественник Александр Самарин занял седьмую строчку (84,32).
Добавим, что спортсмены представят свои произвольные программы завтра, 13 ноября.
источник: «Советский спорт»