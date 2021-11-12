Стали известны подробности травмы Усачевой

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили о травме фигуристки Дарьи Усачевой, снявшейся с Гран-при Японии.

Ранее появилась информация, что 15-летняя спортсменка упала во время шестиминутной разминки при попытке выполнить тройной флип, после чего врач российской команды на руках унес ее со льда.

– Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. Эта травма требует не очень продолжительного лечения, реабилитации. В 99 процентах случаев спортсмен возвращается к нормальной спортивной деятельности, – говорится в сообщении ФФККР.

Добавим, что Усачева была единственной представительницей России на соревнованиях в женском одиночном катании. Победу в короткой программе одержала японка Каори Сакамото.