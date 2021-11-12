Косторная - о травме Усачевой на Гран-при Японии: Спортсмены - это не роботы и не машины

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная прокомментировала появившуюся новость о том, что россиянка Дарья Усачева снялась с Гран-при Японии из-за повреждения, полученного перед началом соревнований.

Ранее стало известно, что 15-летняя спортсменка упала во время шестиминутной разминки при попытке выполнить тройной флип, после чего врач российской команды на руках унес ее со льда. Затем сообщалось, что у Дарьи произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

«Спортсмены - это не роботы, не машины, это такие же люди, которые могут болеть и иметь какие-то травмы. Спорт высших достижений не имеет ничего общего с крепким здоровьем, но это не значит, что после травмы карьера спортсмена должна заканчиваться, вовсе нет. Я считаю, что травмы помогают понять, что конкретно ты хочешь делать дальше, так что хочу просто пожелать Дарье Усачевой скорейшего восстановления», - написала Косторная в своем инстаграм.

Добавим, что Усачева была единственной представительницей России на соревнованиях в женском одиночном катании. Победу в короткой программе одержала японка Каори Сакамото.