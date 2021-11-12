Спортивный врач - о сроках восстановления Усачевой после перелома: В среднем три-пять месяцев

Спортивный врач Никита Карлицкий прокомментировала травму российской фигуристки Дарьи Усачевой, из-за которой она снялась с этапа Гран-при в Токио (Япония).

Ранее стало известно, что 15-летняя спортсменка упала во время шестиминутной разминки при попытке выполнить тройной флип, после чего врач российской команды на руках унес ее со льда. Затем сообщалось, что у Дарьи произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

«Это не перелом кости в общепринятом понимании, а отрыв кусочка, к которому прикрепляются мышцы. К сожалению, это нередкая травма у фигуристов. Лечение полностью зависит от степени этого перелома и является строго индивидуально. В среднем лечение занимает три-пять месяцев и при консервативном, и при оперативном лечении», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Добавим, что Усачева была единственной представительницей России на соревнованиях в женском одиночном катании. Победу в короткой программе одержала японка Каори Сакамото.