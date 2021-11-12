Хирург-ортопед - о травме Усачевой: Если это вертельный перелом, то для подростков он не характерен

Известный спортивный хирург-ортопед, профессор Сергей Архипов прокомментировала травму российской фигуристки Дарьи Усачевой, из-за которой она снялась с этапа Гран-при в Токио (Япония).

Ранее стало известно, что 15-летняя спортсменка упала во время шестиминутной разминки при попытке выполнить тройной флип, после чего врач российской команды на руках унес ее со льда. Затем сообщалось, что у Дарьи произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

«Разумеется, прежде чем давать какие-то комментарии по конкретному случаю, хорошо бы посмотреть снимки и понять, каков точный диагноз. Если это действительно вертельный перелом, то для подростков он совершенно не характерен. Более того, он достаточно редок даже у взрослых спортсменов, но иногда возникает от чрезмерных нагрузок по зоне роста кости», - приводит слова Архипова RT.

Добавим, что Усачева была единственной представительницей России на соревнованиях в женском одиночном катании. Победу в короткой программе одержала японка Каори Сакамото.