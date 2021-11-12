Архипов считает, что перелом Усачевой вызван хроническими перегрузками

Известный спортивный хирург-ортопед, профессор Сергей Архипов выразил мнение, что причиной травмы российской фигуристки Дарьи Усачевой стали хронические перегрузки.

«Совершенно необязательно, что к подобному перелому привело падение или удар. Гораздо чаще к нему приводят хронические перегрузки. Вследствие этих перегрузок в организме человека происходят перестройка костной ткани, ее ослабление и формирование усталостного перелома, который локализуется в определенном месте», - приводит слова Архипова RT.

Ранее стало известно, что 15-летняя спортсменка упала во время шестиминутной разминки при попытке выполнить тройной флип, после чего врач российской команды на руках унес ее со льда. Затем сообщалось, что у Дарьи произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

Добавим, что Усачева была единственной представительницей России на соревнованиях в женском одиночном катании. Победу в короткой программе одержала японка Каори Сакамото.