Хирург-ортопед - о травме Усачевой: Если связка полностью оторвалась, обязательно нужно шить

Известный спортивный хирург-ортопед Сергей Архипов прокомментировал диагноз фигуристки Дарьи Усачевой. У спортсменки случился отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

«Если связка полностью оторвалась, значит, мышца сократится и сухожилие «убежит». То есть обязательно нужно шить. Если связка только надорвана, лечение рекомендуется консервативное, но и оно не будет быстрым: к нагрузкам Усачева сможет вернуться не раньше чем через два месяца. Полный отрыв чреват еще и тем, что у детей сухожилие по месту его прикрепления может оторваться вместе с зоной контакта, то есть фрагментом костной ткани. В этом случае восстановление, естественно, потребует гораздо более продолжительных сроков», - приводит слова Архипова RT.

Ранее стало известно, что 15-летняя спортсменка упала во время шестиминутной разминки при попытке выполнить тройной флип, после чего врач российской команды на руках унес ее со льда. Затем сообщалось, что у Дарьи произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

Добавим, что Усачева была единственной представительницей России на соревнованиях в женском одиночном катании. Победу в короткой программе одержала японка Каори Сакамото.