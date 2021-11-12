Команда Тутберидзе поддержала Усачеву после травмы на Гран-при Японии

Команда Этери Тутберидзе поддержала российскую фигуристку Дарью Усачеву после травмы, которую она получила на разминке Гран-при Японии.

«Даша, твои победы ждут тебя!» - говорится в сообщении к видеоролику, посвященному Усачевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)

Ранее стало известно, что 15-летняя спортсменка упала во время шестиминутной разминки при попытке выполнить тройной флип, после чего врач российской команды на руках унес ее со льда. Затем сообщалось, что у Дарьи произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

Добавим, что Усачева была единственной представительницей России на соревнованиях в женском одиночном катании. Победу в короткой программе одержала японка Каори Сакамото.