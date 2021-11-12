Американский журналист: Очевидно, что Усачева приехала в Токио с уже имеющейся травмой

Американский журналист и ведущий блога The Skating Lessons Дэйв Лиз прокомментировал травму российской фигуристки Дарьи Усачевой, из-за которой она снялась с этапа Гран-при в Токио (Япония).

«Абсолютно очевидно, что Усачева приехала в Токио с уже имеющейся травмой. В Америке, если 15-летняя девочка получает перелом бедра, которое является очень сильной и прочной костью, это уже само по себе повод спросить: почему случилась травма? Понятно ведь, что в этом возрасте она может быть связана только с плотностью и прочностью костей. Все известные мне случаи с подобными повреждениями, которые происходили с фигуристками США, были связаны с расстройством пищевого поведения у этих девуше», - приводит слова Дэйва RT.

Ранее стало известно, что 15-летняя спортсменка упала во время шестиминутной разминки при попытке выполнить тройной флип, после чего врач российской команды на руках унес ее со льда. Затем сообщалось, что у Дарьи произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

Добавим, что Усачева была единственной представительницей России на соревнованиях в женском одиночном катании. Победу в короткой программе одержала японка Каори Сакамото.