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Мишина и Галлямов победили на Гран-при Японии, Тарасова и Морозов - вторые

Соревнования прошли в Токио.
13 ноября 2021 08:24

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на Гран-при в Японии. По итогам произвольной программы они набрали 148,88 балла, а в общей сложности на их счету оказалось 227,28 балла.

На втором месте расположилась еще одна российская пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов, набрав 137,49 балла за произвольный прокат, а в сумме - 213,27.

Тройку лучших замкнул тандем из Японии Рику Миура / Рюичи Кихара - 135,44 за прокат, 209,42 в сумме (личный рекорд).

источник: «Советский спорт»
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