Мишина и Галлямов высказались о своей победе на Гран-при Японии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свое выступление в соревнованиях пар на Гран-при в Японии. По итогам короткой и произвольной программ дуэт набрал 227,28 балла и заняли первое место.

«Мы скорее удовлетворены своим прокатом, но это далеко не максимум. Есть, где прибавлять. Но мы рады, что почувствовали эту невероятную японскую атмосферу, за которую мы очень благодарим публику», - приводит слова Галлямова Sport24.

«Не могу сказать, что у нас были лучшие прокаты программ в Японии. Короткая - хорошая, обычная, зачетная. В произвольной — да, была ошибка. Но мы работаем над тем, чтобы ошибок было мало», - добавила Мишина.

На втором месте расположилась еще одна российская пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов, набрав 137,49 балла за произвольный прокат, а в сумме - 213,27. Тройку лучших замкнул тандем из Японии Рику Миура / Рюичи Кихара - 135,44 за прокат, 209,42 в сумме (личный рекорд).