Синицына и Кацалапов выиграли Гран-при Японии в танцах

Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов одержали победу в соревнованиях танцоров на льду в рамках Гран-при Японии.

После исполнения произвольного танца их сумма баллов спортсменов составила 215,44. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс с результатом 210,78 балла. Замкнули тройку призеров британцы Лила Фир и Льюис Гибсон (191,91). Другой российский дуэт - София Шевченко и Игорь Еременко остался на девятой позиции.

Напомним, ранее в соревнованиях спортивных пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Серебро также завоевали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В 10.40 по московскому времени стартует произвольная программа в женском одиночном катании, а в 13.35 на лед выйдут мужчины.