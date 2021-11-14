«QR-код – это цифровой ошейник». Хореограф команды Тутберидзе - об антиковидных мерах

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о введении QR-кодов, которые выдают людям, вакцинированным от коронавируса.

«Считаю, что QR-коды ничего не имеют общего с всеобщим иммунитетом, здоровьем нации, заботой о нашем здоровье. И прививка тут совсем ни при чем. Это просто элементарный цифровой ошейник, не важно, привит ты или нет. Как только все это воплотится в жизнь, мы окончательно потеряем свободу, свою личность и индивидуальность» - написал Железняков в своем инстаграм.

Ранее сообщалось, что в России введут QR-коды в магазинах и на транспорте.

К слову, QR-код вакцинированного - это код, который получает человек, прошедший процесс вакцинации от коронавируса. При его сканировании электронным устройством можно получить сведения о выданном сертификате о поставленных прививках, а также ссылку на проверку его подлинности.

Данный код гражданин получает либо после введения двух компонентов вакцины, либо после введения однокомпонентной вакцины. Увидеть его можно в личном кабинете сайта госуслуг, а также в мобильных приложениях Госуслуги и Госуслуги Стоп Коронавирус.