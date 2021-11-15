Елизавета Нугуманова: Я должна была участвовать на ЧМ-2021, но видимо меня правила ФФФКР не касаются

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова заявила о том, что она должна была стать одной из участниц чемпионата мира-2021, который прошел в Стокгольме, поскольку на последнем чемпионате России спортсменка заняла третье место.

Отметим, что в прошедших соревнованиях Россию в женском одиночном катании представили Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова, занявшие весь пьедестал по итогам своих коротких и произвольных программ.

– Я сто процентов должна была участвовать на чемпионате мира, если мы будем судить по правилам нашей федерации. Есть правила – тройка с чемпионата России всегда едет на ЧЕ и ЧМ. Но, видимо, меня эти правила не касаются. Кроме официальных правил, видимо, есть еще не совсем прописные. И очень жаль, что такое есть в спорте. Меня это безумно расстраивает, – цитирует Нугуманову «Спорт-Экспресс».

Добавим, что 19-летняя Нугуманова тренируется под руководством Евгения Рукавицына. Ранее ее наставником был Алексей Мишин, который в данный момент готовит к соревнованиям Туктамышеву. На прошедшем чемпионате мира в Швеции Елизавета была заявлена в качестве запасной.