Российский тренер назвала Щербакову невероятной фигуристкой

Российский тренер по фигурному катанию Ангелина Туренко высказала свое мнение об Анне Щербаковой после ее победы на Гран-при Италии.

«Аня Щербакова для меня боец, просто невероятная. Я следила за всеми тренировками и соревнованиями. Она настолько сконцентрирована, отдает себя всю, рискует, потрясающе видеть это вживую. Всегда очень приятно видеть, как Аня борется до конца и в любом состоянии будет держать удар. Несмотря на то что в короткой программе не всё получилось», - приводит слова Туренко «Чемпионат».

Напомним, что после коротких прокатов Щербакова была третьей, уступая бельгийке Луне Хендрикс и своей соотечественнице Майе Хромых.

Но, став первой в произвольной программе, действующая чемпионка мира выиграла итальянский этап Гран-при по фигурному катанию.