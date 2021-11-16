Российский тренер заявила, что Туктамышева заслуживает места в олимпийской сборной

Российский тренер по фигурному катанию Ангелина Туренко рассказала, кого бы хотела увидеть на Олимпийских играх в Пекине.

«Я хотела бы, чтобы Елизавета Туктамышева оказалась в олимпийской сборной. Она заслуживает этого своим упорством, непростым путём и тем, что она сейчас показывает. Сама Лиза всегда оставалась преданной Мишину, и в этом главный секрет их успеха. Им даже не нужно разговаривать, достаточно просто посмотреть друг на друга», - приводит слова Туренко «Чемпионат».

Напомним, что Туктамышева - чемпионка мира 2015 года. В текущем олимпийском сезоне фигуристка становилась второй на канадском этапе Гран-при, уступив своей соотечественнице Камиле Валиевой.