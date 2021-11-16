Олимпийский чемпион Ханю выступит на российском этапе Гран-при

Японский фигурист двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю приедет на российский этап Гран-при «Кубок Ростелекома», несмотря на отсутствие шансов пройти в главный финал из-за пропуска соревнований в Токио по причине травмы.

«Не все спортсмены смогут принять участие, кто-то снимается из-за травм, кого-то будет менять ISU, а кто-то не успеет оформить визы. Юдзуру Ханю собирается к нам ехать, билеты куплены, визу он получил. Ждем его в Сочи», - приводит слова директора ФФККР Александра Когана «МК-Спорт».

Напомним, что данный этап пройдет с 26 по 28 ноября, после него по шесть лучших фигуристов по результатам шести уик-эндов выступят в финале Гран-при в Осаке.