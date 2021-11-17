Ханю снялся с этапа Гран-при в Сочи из-за состояния здоровья

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю не сможет выступить на заключительном этапе серии Гран-при, который пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября. Об этом сообщила федерация конькобежного спорта Японии.

Отмечается, что японец снялся по состоянию здоровья.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что Ханю собирался участвовать в этих соревнованиях и уже получил визу.

Напомним, что в начале ноября Ханю снялся с этапа Гран-при в Токио из-за травмы лодыжки.