Ханю - о решении сняться с Гран-при в Сочи: Некоторые движения все еще вызывают у меня боль

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю прокомментировал свое решение сняться с серии Гран-при в Сочи, который пройдет с 26 по 28 ноября.

«Всем спасибо за поддержку. Стараюсь всем ответить. Некоторые движения все еще вызывают у меня боль, но в обычной жизни я ее не чувствую. Выступать пока не готов, но постепенно двигаюсь вперед. Я буду делать все, что в моих силах», - приводит слова Ханю Sponichi on Ice.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что Ханю собирался участвовать в этих соревнованиях и уже получил визу.

Напомним, что в начале ноября Ханю снялся с этапа Гран-при в Токио из-за травмы лодыжки.