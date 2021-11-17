Авербух - о травме Усачевой: Не нужно ее никуда гнать. Пусть спокойно восстановится

Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал травму российской фигуристки Дарьи Усачевой, из-за которой она снялась с этапа Гран-при в Токио (Япония).

«Сейчас, думаю, не нужны никакие истерики, не надо ее гнать куда-то. Дарье нужно дать спокойно набрать форму, чтобы она снова радовала нас своей стабильностью, и пошла дальше, выучила тройной аксель и четверные прыжки, которые мы ранее у нее не видели на соревнованиях», - приводит слова Авербуха «Газета.ру».

Напомним, что 15-летняя спортсменка упала во время шестиминутной разминки при попытке выполнить тройной флип, после чего врач российской команды на руках унес ее со льда. Затем сообщалось, что у Дарьи произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

Добавим, что Усачева была единственной представительницей России на соревнованиях в женском одиночном катании. Победу в короткой программе одержала японка Каори Сакамото.