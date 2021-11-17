Илья Авербух: Валиева абсолютно недосягаема для других российских фигуристок

Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух считает, что Камила Валиева абсолютно недосягаема для других российских фигуристок.

«Камила Валиева абсолютно недосягаема. Если она катается чисто, то конкурировать с ней невозможно почти никому. Не думаю, что я здесь кому-то открываю секрет. Камила Валиева может проиграть только Камиле Валиевой», - приводит слова Авербуха «Газета.ру».

Напомним, что Валиева победила на Гран-при Канады, установив два новых мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, а также по количеству баллов за две программы. Предыдущие достижения принадлежали ей же - 174,31 балла и 249,24 по сумме.