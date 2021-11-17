Авербух выразил надежду, что сестры Аверины еще примут участие в «Ледниковом периоде»

Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал о подготовке российских гимнасток Дины и Арины Авериных к участию в шоу «Ледниковой период», а также выразил надежду, что сестры еще выступят на проекте Первого канала.

«Мы провели несколько тренировок, конечно, у девчонок такая же проблема, как у балерин, они все немножко стоят на прямых ногах. Но они очень быстро схватывали. Мы провели объективно буквально три тренировки, поэтому до партнеров дело не дошло. Посмотрим. Надеюсь, это не последний сезон», - приводит слова Авербуха Sport24.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира в Японии Дина завоевала пять золотых награды и стала 18-кратной чемпионкой мира, что является рекордным показателем. Предыдущее достижение по количеству высших наград на мировых первенствах принадлежало россиянке Евгении Канаевой (17). Также на счету Дины серебряная медаль. Арина на мировом первенстве-2021 имеет на своем счету одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.