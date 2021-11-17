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Соколовская назвала решение Ханю исполнить четверной аксель желанием утвердиться

Никому из фигуристов не удавалось совершить данный элемент.
17 ноября 2021 17:55
автор: Максим Скороходов

Российский тренер Светлана Соколовская высказалась о настойчивости японского фигуриста Юдзуру Ханю исполнить четверной аксель.

«Это же будет великая история — сделать такой прыжок первым в мире. Юдзуру — и так история, и так легенда, но хочет утверждаться в фигурном катании ещё и ещё. Таких людей в спорте единицы. Поэтому их нельзя судить общими мерками. И Сашу Трусову с её пятью четверными прыжками не нам судить», - приводит слова Соколовской RT.

Напомним, что сегодня стало известно, что двукратный олимпийский чемпион не приедет в Сочи на российский этап Гран-при по фигурному катанию из-за травмы ноги, ранее он по аналогичной причине не выступил в Токио.

источник: «RT на русском»
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