Соколовская рассказала, как отреагировала на стрижку Тараса Бульбы у одного из своих подопечных

Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о своей реакции на стрижку своего подопечного Марка Кондратюка в стиле Тараса Бульбы.

«Меня как кипятком обдало. Марк подъезжает к борту: «Здра…» — увидел моё лицо, смотрю — в следующую секунду он уже в дальнем углу катается. У меня истерика, ору, не могу остановиться. Швырнула магнитофон на лед, тот вдребезги… Я ещё подумать успела, пока магнитофон, как в замедленной съемке, надо льдом летел: ну он-то в чём виноват? И в наступившей тишине слышу, как Самарин, проезжая мимо Кондратюка, говорит ему: «Ты не мог постричься после того, как я в Сызрань уеду?», - приводит слова Соколовской RT.

Напомним, что именно Кондратюк на Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе утверждал третью путевку на Олимпиаду в Пекине. Россиянин успешно справился с поставленной задачей, став третьим.

Кондратюк должен выступить на российском этапе Гран-при в Сочи с 26 по 28 ноября.