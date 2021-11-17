Соколовская назвала причины слабого выступления Самарина на старте сезона

Светлана Соколовская, тренер российского фигуриста, Александра Самарина назвала причины слабого выступления своего подопечного на старте сезона.

«Он вырос в прошлом году на два сантиметра, а я, к большому своему стыду, не сразу обратила на это внимание. Два сантиметра — это, считай, два дополнительных килограмма, если не больше. Соответственно, полетели спина, колени. Плюс мы поменяли за короткое время три пары ботинок, и вот это всё вместе», - приводит слова Соколовской RT.

Напомним, что на Skate Canada Самарин стал лишь восьмым, а на этапе Гран-при в Токио улучшил свои позиции, заняв шестое место.