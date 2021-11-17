Погорилая - о травме Усачевой: Большой спорт вообще не про здоровье

Российская фигуристка Анна Погорилая поделилась мнением о многочисленных травмах в составе сборной России. За последнее время получили разного рода травмы Дарья Усачева и Александра Трусова.

— Вы бы не обвиняли Тутберидзе и штаб в травмах Усачевой, Трусовой и других?

— Это спорт. Не бывает без травм. Обвинять кого-то? Этери Тутберидзе делает свою работу, спортсмен — свою. От таких ситуаций никто не застрахован. Да и большой спорт вообще не про здоровье, все это понимают», - приводит слова Погорилой «СЭ».

Ранее стало известно, что 15-летняя спортсменка упала во время шестиминутной разминки при попытке выполнить тройной флип, после чего врач российской команды на руках унес ее со льда. Затем сообщалось, что у Дарьи произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

Добавим, что Усачева была единственной представительницей России на соревнованиях в женском одиночном катании. Победу в короткой программе одержала японка Каори Сакамото.