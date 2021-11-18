«Когда я выходила на лед, то чувствовала себя среди акул»: Погорилая - о тренировках у Тутберидзе

Российская фигуристка Анна Погорилая рассказала об атмосфере на тренировках у Этери Тутберидзе.

«Опять же, все индивидуально. Кому-то проще быть одной в группе. Я была одна и тянула за собой всех остальных. Мне Царева всегда говорила: «Ты им подаешь пример!». А есть, как у Этери Георгиевны. Я когда выходила с ней на лед - благо у меня были такие тренировки - чувствовала себя среди акул. Будто тебя бросают в море. Тебе страшно что-либо сделать не так. Кому-то это подходит, нужна постоянная гонка, а у других лучше получается самому себя мотивировать», - приводит слова спортсменки «Спорт-Экспресс».

Напомним, Погорилая является серебряным призером чемпионата мира, а также серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Фигуристка - воспитанница спортивной школы «Самбо-70», занималась в группе Этери Тутберидзе.