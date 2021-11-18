Гендиректор ФФККР заявил, что Акатьева не получит допуск на участие в чемпионате России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Коган отрицает возможность выступления фигуристки Софьи Акатьевой на чемпионате России.
Ранее о том, что 14-летнюю фигуристку допустят до соревнований сообщил хореограф Даниил Глейхенгауз.
«Никаких исключений по допуску спортсменов младшего возраста, чем положенный, не будет», - приводит слова Когана «Чемпионат».
Напомним, что по правилам чемпионата России для участия в соревнованиях спортсменам на 1 июля должно исполниться 14 лет. Акатьева родилась 7 июля 2007 года, то есть ей не хватило шести дней для преодоления возрастного порога.
источник: Чемпионат.com