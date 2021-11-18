Наталья Бестемьянова: Я не вижу проблем для российских фигуристок на Гран-при Франции

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от Гран-при Франции, где выступят российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Ксения Синицына.

«Я не вижу проблем для наших девочек на Гран-при Франции, особенно для Щербаковой. В тройку могут попасть либо японки, либо американки. Смотря как они откатают свою программу», - приводит слова Бестемьяновой «Чемпионат».

Напомним, что соревнования пройдут с 19 по 21 ноября в Гренобле. Фигуристки-одиночницы представят свои короткие программы 19 ноября в 15.00 по московскому времени.