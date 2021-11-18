12-летняя фигуристка поблагодарила Тутберидзе, которая дважды ее выгоняла из «Хрустального»

12-летняя фигуристка Софья Титова, занимающаяся в Академии Евгения Плющенко, в интервью телеканалу «Матч ТВ» рассказала о своих тренировках у Этери Тутберидзе и причинах ухода от именитой наставницы.

– Как проходил отбор?

– Помню, я пошла на лед. Этери Георгиевна вышла и попросила прыгнуть тройной риттбергер. А я на тот момент вообще не умела прыгать тройные – только двойные делала. Ну, не докрутила я… Она посмотрела на это и сразу ушла. После тренировки она позвала маму и что-то ей сказала. С тех пор я занималась в «Хрустальном». С первой тренировки.

– Почему в итоге решила уйти от Этери Георгиевны?

– Ну, выгнали меня (смеется).

– Почему?

– Там многих не брали, выгоняли. Получается, за два сезона я не прыгнула… Ну, ничего. С чем пришла, с тем и уходила.

– И как это происходит? Тебе просто говорят: «До свидания»? И все?

– Ага.

– Обидно было?

– Да…

– Этери Георгиевна как-то это обосновала? Потому что бывали же такие истории уже – той же Ане Щербаковой в детстве предлагали позаниматься тройными прыжками в другом месте, но потом она вернулась.

– У меня такое тоже было. В первый раз Этери Георгиевна сказала – мы ушли. Затем вернулись. А во второй раз с мамой разговаривали другие тренеры. Они меня провожали.

– Выходит, тебя выгоняли дважды?

– Да. Когда в первый раз пришла в группу, откаталась там суммарно сезон. Затем Этери Георгиевна сказала пойти попробовать что-то сделать с тройными. Мы ушли, потом вернулись – и вот.

Титова ушла из «Хрустального» в 2018 году. С 2019 года фигуристка тренируется у Евгения Плющенко.