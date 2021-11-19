Щербакова планирует в произвольной программе Гран-при Франции показать один четверной прыжок

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовала список элементов, которые планируют показать фигуристки на Гран-при Франции.

Чемпионка мира Анна Щербакова должна будет исполнить всего один четверной прыжок - флип. Также она планирует сделать два двойных акселя, тройной лутц и каскады «тройной лутц + тройной риттбергер», «тройной флип + тройной лутц» и «тройной флип + ойлер + тройной сальхов».

Напомним, что сегодня в 15:00 мск в Гренобле начнется короткая программа Гран-при Франции у женщин, произвольные прокаты пройдут в это же время на следующий день