Зуева рассказала, как узнала о том, что Такахаси переходит в танцы на льду

Российский тренер Марина Зуева рассказала, когда японка Кана Мурамото, выступающая в танцах на льду, объявила ей, что будет кататься в паре с соотечественником-одиночником Дайсуке Такахаси.

«Она сказала, что хочет начать кататься с новым партнером, но не назвала имя. Что речь идет о Такахаси, я узнала перед самым приездом ребят во Флориду. В самом конце 2019-го Дайсуке в силу своих прежних обязательств должен был в последний раз выступить на национальном чемпионате как одиночник, и там же они с Каной объявили, что начинают кататься вместе», - приводит слова Зуевой RT.

Добавим, что Такахаси в качестве одиночника становился чемпионом мира в 2010 году и выигрывал командной мировое первенство (2012), также стоит отметить, что он завоевывал бронзу Олимпиады в Ванкувере (2010).